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Втрати Росії у війні проти України: стали відомі цифри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати Росії у війні проти України: стали відомі цифри
Журналісти уточнюють, що дуже висока частка втрат серед офіцерів спецназу
Фото: Reuters

Спостерігається велика кількість убитих серед ув'язнених, які вступили до лав ПВК «Вагнера»

Кількість загальних втрат Росії у війні проти України уже могла перевищити сотню тисяч. Про це повідомляє російська служба ВВС.

Загальні втрати

Як зазначає видання, згідно з поіменним списком втрат російських військ, який склали журналісти, станом на 23 січня вдалося підтвердити інформацію про 12 225 вбитих солдатів та офіцерів. При цьому останнім часом різко зросла кількість ліквідованих ув'язнених та мобілізованих.

Журналісти видання підкреслили, що ця цифра не відображає реальний рівень втрат РФ, список може містити на 40-60% менше імен загиблих, ніж було поховано в Росії.

«Загальні безповоротні втрати Росії (тобто кількість тих, хто вибув з ладу через поранення, смерть або зник безвісти) можуть становити щонайменше 110 000 осіб», – зазначають у виданні.

Втрати серед мобілізованих та ув'язнених

Журналісти з відкритих російських джерел дізналися про смерть 800 мобілізованих російських військових. До цього числа входить 87 солдатів, яких було ліквідовано під час удару українських захисників по ПТУ у Макіївці.

Цікаво, що, згідно зі списками ВВС, у зоні проведення бойових дій в Україні загинув 751 солдат, а на території Росії – ще 49. Вони померли «через проблеми з серцем, через нещасні випадки або через зловживання алкоголем».

«Реальні втрати серед мобілізованих можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про солдатів, які загинули в Україні починаючи з жовтня, не вказується їх статус», – зазначає видання.

При цьому у війні проти України спостерігається велика кількість убитих серед ув'язнених, які вступили до лав ПВК «Вагнера». Ще на початку листопада до списків загиблих було внесено 50 імен злочинців, які брали участь у бойових діях, але до кінця січня було встановлено імена 450 засуджених. І їхня кількість постійно збільшується.

Багато злочинців було засуджено за тяжкі та особливо тяжкі злочини, додає ВВС. Так, в Україні на початку січня ліквідували голову банди кілерів Андрія Бережних, який був винен у низці гучних убивств.

Втрати серед офіцерів

За інформацією ВВС, із встановлених 12 225 ліквідованих військових РФ, 1627 осіб, тобто майже 15% – це офіцери. При цьому серед загиблих чотири генерали та 52 полковники.

Видання уточнює, що дуже висока частка втрат серед офіцерів спецназу як у Головному розвідувальному управлінні, так і в Росгвардії.

«Особливо суттєві втрати зазнали молодші офіцери російської армії. Саме їм доводиться приймати основні тактичні рішення щодо ведення бою. При цьому більшість з них ще молоді (звання лейтенанта найчастіше отримують у 21-22 рік)», – додає ВВС.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 23 січня загальні втрати РФ становлять 121 480 солдатів.

Триває 334 доба повномасштабної війни Росії проти України. Загарбники, протягом доби, завдали чотири ракетних удари по населених пунктах (дві ракети було знищено нашою ППО) та 18 авіаційних ударів. Також ворог провів 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.  Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Теги: поранення втрати солдат смерть війна росія

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