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Навіщо світу українська перемога: історик з США навів 15 причин

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Навіщо світу українська перемога: історик з США навів 15 причин
Тімоті Снайдер
фото wikimedia.org

Тімоті Снайдер вважає, що успіх України у війні дозволить зберегти міжнародний правопорядок, нівелювати загрозу великої війни, запобігти поширенню ядерної зброї і гарантувати поставки продовольства

Україна має виграти війну з Росією, бо це відкриє унікальні можливості не лише для неї, а й для інших країн. Професор Єльського університету, американський історик та письменник Тімоті Снайдер у своїй свіжій колонці перераховує 15 причин, через які світ потребує української перемоги.

Перший та ключовий аргумент вченого полягає в тому, що перемога має зупинити звірство. Російська окупація, на його думку, є геноцидом. А в сучасному світі люди мають право не бути катованими, депортованими чи вбитими.

Також перемога України дозволить закінчити епоху імперіалізму, послабити престиж тиранів та зберегти міжнародний правопорядок. «Одна країна не може вторгатися в іншу та анексувати її територію, як це прагне зробити Росія. Очевидно, що загарбницька війна Росії є незаконною, але правопорядок не захищає себе», – пише Тімоті Снайдер. Він також додає, що демократія є кращою системою. Українці, які її захищають на полі бою, нагадують світу про це.

Життєздатність ідеї мирної співпраці європейських держав на прикладі Європейського Союзу також залежить від успіхів українців на фронті. Якщо «імперія переважає, інтеграція провалюється». Щодо самої Росії, то вона також виграє від перемоги України. Бо це дасть їм шанс на верховенство права. «Прийдешні покоління росіян могли б жити краще і вільніше, але тільки якщо Росія програє цю війну», – вважає професор Єльського університету.

Чимало уваги він приділяє ядерній зброї. Україна свого часу від неї відмовилася. І якщо після цього вона програє нападнику з абсолютно «не мирним» атомом в руках, то світові буде важко запобігти поширенню ядерної зброї.

Перемога нашої країни дозволить зняти загрозу великої війни як в Європі, так і в Азії. В першому випадку – унеможливлюючи ще один російський наступ у майбутньому. В другому – демонструючи Пекіну безперспективність наступальної операції, приміром, на Тайвань.

Тімоті Снайдер наголошує на важливості України з точки зору гаранта продовольчої безпеки. «Україна годує більшу частину світу. Росія погрожує використати цю їжу як зброю», – акцентує автор статті.

Наша перемога прискорить перехід від викопного палива до відновлювальних джерел енергії та дозволить запобігти майбутнім війнам за ресурси. А найголовніше – затвердить цінність свободи. «Українці дали нам шанс перевернути це століття, шанс на свободу та безпеку, яких ми не змогли б досягти своїми силами, ким би ми не були. Все, що ми повинні зробити, це допомогти їм перемогти», – резюмує американський історик.

Тімоті Снайдер – фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, історії України, Польщі, Росії. Дослідник націоналізму, тоталітаризму та голокосту. Автор монографій «Чорна земля. Голокост як історія і застереження», «Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь», «Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним» та інших.

Його книга «The Road to Unfreedom» 2018 року була видана українською у 2020 році. У вітчизняному перекладі вона носить назву «Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка». На початку січня фотографія українського військовослужбовця, який в окопі читає цей твір, за кілька годин набрала понад 1 млн переглядів.

В листопаді 2022 року Тімоті Снайдер приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24. Його напрямок – збір коштів на систему протидії ворожим БПЛА, якими Росія атакує об’єкти критичної інфраструктури України.

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