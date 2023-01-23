Ізраїль і США почали найбільші в історії військові навчання

У навчаннях візьмуть участь близько 6500 американських військовослужбовців і понад 1100 ізраїльських

Сполучені штати Америки та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання, які, як вважається, повинні стати сигналом для Ірану. Про це повідомляє CNN.

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У навчаннях з бойовими стрільбами візьмуть участь 100 американських літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники і літаки-заправники. З боку Ізраїлю будуть задіянні 42 літаки. До навчань також підключать ударну авіаносну групу з авіаносцем George HW Bush.

У навчаннях візьмуть участь близько 6500 американських військовослужбовців і понад 1100 ізраїльських.

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Відзначається, що в ході навчань будуть охоплені всі області бойових дій, включаючи космос і радіоелектронну боротьбу. «Насправді ми не можемо згадати інших навчань, які хоч якось наближалися б до цих», – заявив журналістам високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Відзначається, що до навчань не залучатимуть інші країни Близького Сходу, попри явне потепління відносин Ізраїлю з сусідами.

Згаданий американський чиновник зазначив, що ці навчання не є тренуванням атаки на ядерні об'єкти Ірану, але Іран буде спостерігати за навчаннями і візьме їх до відома. «Насправді я думаю, що такий масштаб навчань має відношення до цілого ряду сценаріїв, і Іран може зробити з цього певні висновки. Мене не здивує, якщо Іран побачить масштаб і характер цієї діяльності і зрозуміє, на що ми здатні», – сказав чиновник.

Раніше повідомлялося,що Сполучені Штати вже вели перемовини з Ізраїлем щодо можливостей припинення витоку зброї з Ірану, зокрема постачань до РФ дронів-камікадзе.