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Ще десяток БМП і 200 вбитих рашистів: свіжі дані про втрати окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ще десяток БМП і 200 вбитих рашистів: свіжі дані про втрати окупантів
ЗСУ вже знищили понад 2,2 тис. ворожих танків
фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу ЗСУ знищили три ворожі ракети

За минулу добу, 16 вересня, українські захисники ліквідували ще близько 200 рашистів. Загалом із 24 лютого по 17 вересня Збройні сили України знищили приблизно 54250 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 17 вересня склали:

  • танків ‒ 2202 (+3) одиниці,
  • бойових броньованих машин ‒ 4701 (+11) одиниць,
  • артилерійських систем – 1306 (+4) одиниць,
  • РСЗВ – 312 (+0) одиниць,
  • засобів ППО ‒ 168 (+0) одиниць,
  • літаків – 251 (+1) одиниць,
  • гелікоптерів – 216 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3) одиниць,
  • крилатих ракет ‒ 236 (+3) одиниць,
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21) одиниць,
  • спеціальної техніки ‒ 121 (+0) одиниць.
Ще десяток БМП і 200 вбитих рашистів: свіжі дані про втрати окупантів фото 1

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Теги: ЗСУ війна Генштаб росія окупанти втрати ворог

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