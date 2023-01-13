Правозахисник розповів, де зафіксовано найбільше випадків зникнення людей

«У нашій базі даних є понад 3,2 тис фактів зникнення безвісти…»

Найбільше випадків зникнення людей правозахисники зафіксували у Херсонській, Запорізькій і Луганській областях, повідомив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров в інтерв'ю «Главкому».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нашій базі даних є понад 3,2 тис фактів зникнення безвісти… З 3,2 тис. випадків понад 920 – насильницькі зникнення», – розповів Захаров та додав, що окупаційні адміністрації приховують інформацію про викрадення людей.

Окремо Захаров виділив Маріуполь, оскільки зниклих безвісти в цьому місті небагато, за умови «якщо не вважати зниклими безвісти тих, хто проходив так звану фільтрацію і потрапив невідомо куди».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ті, хто не пройшов фільтрацію, кудись дівалися. Досі ніхто не знає, де ці люди перебувають», – зазначив Захаров. Він висловив припущення, що організації, які координують пошук зниклих осіб, не володіють повною інформацією.

«Я думаю, що відомі нам дані про зниклих безвісти в Україні – це насправді 70-80% від загальної кількості тих, хто насправді зник», – сказав Захаров і зауважив, що в Україні відсутня уніфікована база даних людей, котрі вважаються такими, що зникли.

«Зниклі безвісти – це прерогатива поліції, де є підрозділ кримінального розшуку, який цим займається. Раніше, ще три роки тому, у них бази даних не було. Думаю, і зараз вона не з’явилася», – розповів Захаров.

Нагадаємо, офіційні дані про людей, які проходили процедуру фільтрації на окупованих територіях, відсутні. За оцінками Харківської правозахисної групи, йдеться про 20% від 2 млн людей, яких вивезли до Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Харківська правозахисна група є відділенням міжнародного «Меморіалу», допомагає пересічним громадянам розшукувати рідних, фіксувати руйнування домівок, отримувати лікування і харчування.

Заслуги українських правозахисників визнав Нобелівський комітет миру. 10 грудня 2022 року премію миру отримали український Центр громадянських свобод, білоруський політв’язень Алесь Беляцький і російське правозахисне товариство «Меморіал».