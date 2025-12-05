Відстрочка та підвищення виплат. Уряд затвердив нові контракти для Сил оборони

Система нових контрактів може запрацювати в першому кварталі 2026 року

Кабінет міністрів затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, який впроваджує нові контракти для військовослужбовців. Серед нововведень – терміни служби та підвищення виплат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Зазначається, що законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Контракт зможуть укласти солдати, сержанти та офіцери всіх Сил безпеки та оборони. Термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Крім того, передбачено щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.

Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.

«Очікуємо на оперативне ухвалення законопроєкту народними депутатами. Розраховуємо, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року», – каже він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони, за дорученням президента України Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців. Нові контракти будуть включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета.

До слова, у «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи.