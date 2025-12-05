Підозра депутатці Скороход, нові контракти для Сил оборони. Головне за 5 грудня

НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка

Нардепка Скороход отримала підозру, уряд затвердив нові контракти для Сил оборони, Трамп отримав першу в історії Премію миру від ФІФА. «Главком» склав добірку новин 5 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Нардепка Скороход отримала підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка.

За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента. Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

Трамп отримав першу в історії Премію миру від ФІФА

Президент США Дональд Трамп став першим лауреатом новоствореної Премії миру від ФІФА. Нагороду Дональду Трампу особисто вручив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Після отримання відзнаки Дональд Трамп виступив із промовою перед учасниками та гостями церемонії. «Це одна з найбільших нагород, що отримав у житті. Ми зберегли багато, сотні тисяч життів. Зважаючи на те, що ми змогли зупинити війну між Індією та Пакистаном, багато воєн перед тим, як вони могли початися», – сказав він.

Під час вручення було зазначено, що премія стане щорічною, а її першого лауреата обрали за критерієм «допомоги в об’єднанні людей у всьому світі в мирі».

Уряд затвердив нові контракти для Сил оборони

Кабінет міністрів затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, який впроваджує нові контракти для військовослужбовців. Серед нововведень – терміни служби та підвищення виплат.

Контракт зможуть укласти солдати, сержанти та офіцери всіх Сил безпеки та оборони. Термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Крім того, передбачено щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.

Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.

Netflix придбає Warner Bros

Компанія Netflix уклала угоду про придбання Warner Bros Discovery за приблизно $82,7 млрд ($27,75 за акцію WBD).Netflix оголосив про укладення остаточної угоди, згідно з якою придбає Warner Bros, включаючи її кіно- та телевізійні студії HBO Max та HBO. Очікується, що угода буде закрита протягом 12−18 місяців, зокрема після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію, яке має бути завершено у третьому кварталі 2026 року.

«Це придбання об'єднує дві передові розважальні компанії, поєднуючи інновації, глобальні охоплення та найкращий у своєму класі сервіс потокового відео Netflix із столітнім досвідом Warner Bros у створенні світового рівня сюжетів. Улюблені франшизи, серіали та фільми, такі як «Теорія великого вибуху», «Клан Сопрано», «Гра престолів», «Чарівник країни Оз» та «Всесвіт DC», приєднаються до широкого портфоліо Netflix, що включає «Венздей», «Гроші», «Бріджертон», «Підлітковий вік» та «Вилучення», створюючи надзвичайну розважальну пропозицію для аудиторій у всьому світі», – йдеться в повідомленні.

Президент відзначив волонтерів нагородами

У Міжнародний день волонтера Володимир Зеленський підписав указ про нагородження відзнакою президента України «Золоте серце» 45 волонтерів.

У документів вказується, що відзнакою «Золоте серце» нагороджено «за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків, активну громадянську».