В Україні зʼявиться Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ

Установа буде проводити широкий спектр досліджень пошукового, теоретичного та експериментального характеру

В Україні буде створено Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, установа буде проводити широкий спектр досліджень пошукового, теоретичного та експериментального характеру. «Її напрацювання допоможуть швидше адаптуватись до динамічних умов війни, модернізувати армію в мирний час, узагальнити та залучити досвід інших країн, оновити доктрини на стратегічному та оперативному рівнях», – каже Свириденко.

Окрім цього, премʼєрка додала, що центр «забезпечить постійну готовність українського війська до ефективної оборони».

Нагадаємо, що в Україні функціонує Центральний науково-дослідний інститут Збройних сил України та є головною науково-дослідною установою ЗСУ. Він призначений для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі воєнної науки. Інститут було створено 14 лютого 1992 року на базі 39-го науково-дослідного інституту Військ протиповітряної оборони Сухопутних військ СРСР.

До слова, до 2034 року Росія має намір відкрити 15 нових вищих військових навчальних закладів. Два з них – вже до кінця цього року.