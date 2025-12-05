Біля Сіверська окупанти розстріляли полоненого захисника

Росіяни вбили військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»

На Сіверському напрямку російські окупанти розстріляли українського воїна під час здачі в полон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

У районі села Свято-Покровське російські війська, скориставшись погодними умовами, проникли на позиції ЗСУ. На кадрах, який поширився ворожими ресурсами, зафіксовано військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Під час зачистки приватного сектору російський окупант виявив у напівзруйнованому будинку українського захисника. Коли боєць вийшов із піднятими руками, демонструючи готовність здатися, ворог відкрив вогонь. Поранений військовослужбовець спробував сховатися, але отримав фінальний постріл з автомата.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації винного російського загарбника. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та вважається тяжким міжнародним злочином.

Російські війська систематично порушують міжнародне гуманітарне право, застосовуючи насильство проти українських військовополонених. Подібні дії фіксуються українською стороною та міжнародними організаціями для подальшого притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон та не могли чинити опору. Злочин стався на Гуляйпільському напрямку вранці 27 листопада.

Як повідомлялося, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права.

До слова, полонений російський окупант, який розстрілював цивільних під Куп'янськом, отримав довічне тюремне ув’язнення. Йдеться про 21-річного рецидивіста Артема Кулікова, який воював у 23-й мотострілецькій бригаді шостої загальновійськової армії РФ. Наприкінці 2024 року окупант мобілізувався з Нижньогородської тюрми. Він відбував покарання за розбій та крадіжки.