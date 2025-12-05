Головна Країна Події в Україні
Уряд удосконалив автоматичне продовження відстрочок для деяких осіб

Уряд удосконалив автоматичне продовження відстрочок для деяких осіб
Як повідомляє Міноборони, зміни гарантують коректну роботу механізму продовження відстрочок
Автоматичне продовження відстрочок стане доступне для тих, хто здійснює опіку чи догляд

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для деяких військовозобов’язаних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Уряд уточнив перелік документів, які необхідно надати, щоб забезпечити роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для військовозобов’язаних, які здійснюють опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи. Зокрема, передбачено можливість надання реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, за якою здійснюється опіка.

«Наявність зазначених відомостей забезпечить дієву електронну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та іншими реєстрами (базами даних) під час автоматичного продовження відстрочки. Запроваджені зміни гарантують коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для цієї категорії громадян», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, який впроваджує нові контракти для військовослужбовців. Його зможуть укласти солдати, сержанти та офіцери всіх Сил безпеки та оборони.

Термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Крім того, передбачено щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.

Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.

До слова, у «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи.

Теги: мобілізація Міноборони Кабмін

