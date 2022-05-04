Прорватися на територію «Азовсталі» росіянам допомогла інформація від зрадника – Геращенко

Зрадник показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу

Окупанти знайшли зрадника з-поміж співробітників заводу

Колишній працівник заводу «Азовсталь» у Маріуполь показав російським військовослужбовцям таємні підземні ходи під територією підприємства, які вони зараз намагаються штурмувати. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Російські покидьки знайшли зрадника з-поміж співробітників заводу. Якогось електрика, який показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора російські війська почали штурмувати ці тунелі, користуючись інформацією, яку отримали від зрадника», – наголосив Геращенко.

На його думку, саме тому з Москви до Маріуполя раптом приїхав російський пропагандист Володимир Соловйов.

«Йому обіцяли, що вже вчора територію «Азовсталі» штурмуватимуть російськими покидьками, тому він зможе зазняти «перемогу» російських негідників над українськими захисниками. Вчора цього не сталося, наші захисники продовжують боронити територію Азовсталі», – наголосив Геращенко.

Нагадаємо, уже другий день як противник прорвався на територію заводу «Азовсталь», ідуть важкі кровопролитні бої. Про це у своєму зверненні повідомив командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що росіяни намагаються штурмувати «Азовсталь» у Маріуполі. Однак успіху в них немає.

Також повідомлялося, що ворог прорвався на «Азовсталь». Йдуть важкі бої. Окупати другий день штурмують завод, у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

Як повідомлялося, російські війська 3 травня пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі. Перед атакою окупанти посилено обстрілювали територію заводу

Нагадаємо, 1 травня рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.