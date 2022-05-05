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    Події в Україні

    Штурм «Азовсталі» триває. Захисники оприлюднили відео

    Ворог штурмує&nbsp;&laquo;Азовсталь&raquo; авіацією, артилерією - Штурм «Азовсталі» триває. Захисники оприлюднили відео
    Ворог штурмує «Азовсталь» авіацією, артилерією
    фото: скріншот із відео

    Українські захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу

    Російські окупаційні війська продовжують штурмувати «Азовсталь». Про це повідомляє полк «Азов» у Telegram.

    «Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, учора, 4 травня, українські ЗМІ повідомили про те, що окупанти змогли прорватися на територію «Азовсталі», де ведуть оборону українські війська.

    Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що прорватися на територію «Азовсталі» росіянам допомогла інформація від зрадника.

    Генеральний штаб ЗСУ увечері того ж дня зазначив, що рашисти не мають успіху у своїй черговій спробі наступу на «Азовсталь».

    У ніч на 5 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні заявив, що на території «Азовсталі» тривають важкі кровопролитні бої.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Штурм «Азовсталі» триває. Захисники оприлюднили відео