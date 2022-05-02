Росіяни штурмували «Азовсталь», українські бійці дали відсіч

Бійці полку «Азов» знищили 5 ворогів

Після часткової евакуації цивільних з території «Азовсталі» у Маріуполі, окупанти продовжують обстрілювати територію заводу, в тому числі споруди, де ховаються від небезпеки цивільні. Про це інформує полк «Азов» у своєму Telegram-каналі.

Росіяни також здійснюють авіаудари, ведуть вогонь, використовуючи корабельну артилерію, танки.

Також під час чергового штурму росіянами «Азовсталі» бійці полку «Азов» знищили 5 ворогів.

Раніше повідомлялося, що «гуманітарні вантажівки» окупанти використовують для вивезення з Маріуполя тіл загиблих. Мова йде про ті самі вантажівки, якими РФ завозить до міста так звану гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, евакуаційні автобуси, які повинні забрати жителів блокадного Маріуполя, затримуються та ще не прибули до точки збору. Містян просять залишатися за вказаною адресою, біля ТРЦ «Порт Сіті».

Напередодні рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.

Також полк «Азов» надав унікальні кадри нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі.

На кадрах видно, як люди вибираються із підвалу розтрощеного заводу «Азовсталь». Далі маріупольців показують уже в автобусі. Евакуювали, зокрема, маленького Святослава з мамою. Жінки розповідають, що їжа в них уже закінчувалася, використовували ощадливо, тому діти постійно просили їсти.