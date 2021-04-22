У Запоріжжі школярка вчинила самогубство через булінг у школі

Трагедія сталася у Заводському районі Запоріжжя

У Запоріжжі школярка звела рахунки з життям. У передсмертній записці написала, що у школі її «булили», і терпіти це вона більше не хотіла. В поліції відкрили кримінальне провадження. Про це журналістам повідомила пресслужба ГУНП у Запорізькій області.

Трагедія сталася у Заводському районі Запоріжжя 4 квітня. Проте в поліції ситуацію прокоментували лише зараз, коли місцеві ЗМІ оприлюднили передсмертний лист, що начебто залишила загибла.

«Інформація за фактом публікації внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян. Працівниками Запорізького районного управління поліції проводиться всебічна перевірка щодо фактів можливого булінгу в навчальному закладі», – прокоментували в поліції.

Також правоохоронці перевірять інформацію, викладену у записці, в рамках кримінального провадження, яке на даний час перекваліфіковано зі ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією «Самогубства» на ст. 120 «Доведення до самогубства» Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в українських школах часто фіксують випадки булінгу. В одній із територіальних громад Житомирського району підліток заради розваги булив на навчальних веб-платформах учителів, попередньо зламавши їх акаунти.

У Черкасах батьки учнів звинуватили вчительку молодших класів у булінгу. Дітей начебто обзивають, батьків шантажують. На Херсонщині школярі труїли 13-річну однокласницю, розсилаючи її інтимні фото.

Штраф у розмірі 850 гривень отримала матір школяра, який вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя української мови та літератури.

На Сумщині вчитель креслення силою виштовхав ученицю з класу. Відео потрапило в соцмережі.

Київський молодіжний центр запускає спеціальний проєкт із протидії булінгу. Як зазначають ініціатори, проєкт розроблений для педагогів, батьків, психологів, а також учнів.