У Запоріжжі авто влетіло в маршрутку з пасажирами, є загиблі (фото)

За попередніми даними, у салоні маршрутного таксі перебувало троє пасажирів

Пассажирка Mitsubishi Lancer отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці події

У Запоріжжі сталася ДТП за участю легкової автівки та маршрутки, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, повідомили в пресслужбі поліції Запорізької області.

У вівторок, 20 квітня, до місцевого відділу поліці надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Комунарському районі Запоріжжя.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції, слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту, працівники ДСНС і медики.

Попередньо встановлено, що 43-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, рухаючись зі значним перевищенням дозволеної швидкості по проспекту Соборному в напрямку вулиці Привокзальної, не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes, який рухався в зустрічному напрямку.

ДТП у Запоріжжі

Унаслідок аварії 39-річна пассажирка Mitsubishi Lancer отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці події. Водії обох транспортних засобів та пасажир маршрутного таксі з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості медиками «швидкої» доставлені до лікарень міста.

За попередніми даними, у салоні маршрутного таксі перебувало троє пасажирів.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на проспекті Перемоги в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся.

У ніч на 19 квітня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Audi на смерть збив пішохода.

На Черкащині автомобіль злетів у ставок та перекинувся, загинули троє чоловіків.