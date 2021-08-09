Дивився за стрільбами та пообідав з бійцями: Зеленський приїхав на полігон «Широкий лан»

Глава держави ознайомився з практичною роботою командування Об'єднаних сил ЗСУ з управління об'єднаним управлінням військами

Зеленський спостерігав за масштабними навчаннями за участю командування об'єднаних сил ЗСУ та всіх видів і родів військ

Президент Володимир Зеленський спостерігав за масштабними навчаннями за участю командування Об'єднаних сил Збройних Сил України та всіх видів і родів військ у Миколаївській області. Про це повідомляє Офіс президента.

«Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський відвідав командно-штабне тренування за участю командування Об’єднаних сил та інших органів військового управління Збройних сил України із залученням військових частин та підрозділів», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що навчання триватимуть з 9 до 13 серпня. У 235-му Міжвидовому центрі підготовки підрозділів «Широкий лан» глава держави ознайомився з практичною роботою командування Об'єднаних сил ЗСУ з управління об'єднаним управлінням військами.

Президент поспостерігав за тим, як протиповітряна оборона відпрацьовує відбиття повітряного нападу противника, а армійська авіація здійснює підтримку наземних сил та забезпечує висадку десанту. У маневрах взяли участь винищувальна, штурмова, транспортна та безпілотна авіація Повітряних сил ЗСУ, зокрема безпілотні літальні апарати «Байрактар».

Також Зеленський спостерігав за діями ракетних військ і артилерії з бойовими стрільбами з різних артилерійських систем, зокрема реактивних, під час підтримки дій військ.

Крім того, успішно відбулися практичні стрільби протитанкових підрозділів прямою наводкою та з ракетних комплексів «Джавелін», «Стугна», «Корсар» по броньованих об'єктах противника.

Також главі держави продемонстрували, як механізована бригада Сухопутних військ звільняє населений пункт від диверсантів та веде бій із силами противника, що контратакують.

Після цього Зеленський ознайомився з новозбудованими інфраструктурними об'єктами військового містечка Міжвидового центру підготовки підрозділів «Широкий лан». Військове містечко споруджене за стандартами НАТО та розраховане на 2500 осіб. Зокрема, президент оглянув казарму, спортивний майданчик та їдальню.

Також глава держави пообідав з військовослужбовцями у солдатській їдальні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 9 серпня розпочав робочу поїздку до Миколаївської та Одеської областей.