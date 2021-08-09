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    Зеленський вирушив на південь України

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    Торік Володимир Зеленський був на Миколаївщині також у серпні - Зеленський вирушив на південь України
    Торік Володимир Зеленський був на Миколаївщині також у серпні
    Фото: Офіс президента

    Президент огляне новозбудовані об'єкти військової інфраструктури

    Президент Володимир Зеленський у понеділок, 9 серпня, розпочав робочу поїздку до Миколаївської та Одеської областей. Про це повідомляє Офіс президента.

    «Глава держави ознайомиться з роботою командування Об'єднаних сил Збройних сил України та новозбудованими об'єктами військової інфраструктури», – зазначено в повідомленні.

    Нагадаємо, що наразі триває підгтовка до зустрічі лідерів США та України. В ході візиту Зеленського до Сполучених Штатів будуть обговорюватися три блоки питань. Зокрема, політичний, економічний і безпековий блоки.

    Візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, запланований на 30 серпня.

    Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента України Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту очільника Української держави Володимира Зеленського до США.

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    Теги: Миколаївщина Одещина військові Володимир Зеленський Офіс президента
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    Зеленський вирушив на південь України