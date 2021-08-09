На околиці Києва розгорнулися бойові дії (фото)

У столиці тривають навчальні збори з резервістами та військовозобов’язаними

Із 7 до 13 серпня в Києві тривають навчальні збори з резервістами та військовозобов’язаними 112 окремої бригади територіальної оборони (ТрО) щодо практичних дій з оборони столиці. Участь у заході беруть офіцери, сержанти, солдати, – загалом понад 200 чоловіків та жінок. Мета заходу: отримання особовим складом бригади практичних навичок під час виконання завдань територіальної оборони та набуття досвіду представниками штабів районів територіальної оборони щодо виконання практичних завдань територіальної оборони столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Зокрема, у рамках навчань 9 серпня 112 окрема бригада ТрО Києва відпрацювала:

виконання бойових завдань щодо оборони столиці на вул. Велика окружна, навпроти ЖК «Міністерський»;

охорону критично важливих об’єктів та комунікацій міста на вул. Промисловій, 4 (ТЕЦ-5);

охорону та забезпечення надійного функціонування органів державної влади, на прикладі будівлі Солом’янської РДА;

підтримку правопорядку і безпеки в місцях скупчення людей на проспекті Повітрофлотському,41;

розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Києва (мала зала Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації);

розгортання штабу району територіальної оборони Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони міста Києва (спортивна зала Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації).

Участь у навчальних зборах з резервістами та військовозобов’язаними 112 окремої бригади територіальної оборони взяв перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Головне завдання цих навчань – відпрацювати практичні дії підрозділів під час виконання завдань з територіальної оборони столиці. Навчання передбачають бойові завдання, охорону критично важливих об’єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, підтримку правопорядку та безпеки в столиці. Такі заходи дають можливість відточити теоретичні знання на практиці для резервістів та військовозобов’язаних. Ми маємо розуміти, що безпека держави залежить від рівня підготовки кожного її громадянина», – підкреслив Поворозник.

Штабні тренування, під час яких учасники відпрацьовують організацію взаємодії між районними в місті Києві державними адміністраціями, батальйонами Сил територіальної оборони Збройних Сил України та підрозділами всіх складових сил безпеки й оборони, що залучені до виконання завдань із територіальної оборони Києва, організовує Департамент муніципальної безпеки КМДА на виконання Закону України «Про основи національного спротиву», який передбачає, що в складі Збройних сил України з’явиться окремий рід – Сили територіальної оборони. Крім того, територіальна оборона матиме цивільну складову (органи державної та місцевої влади) і військово-цивільну (штаби зон територіальної оборони, добровольчі формування територіальних громад). Закон набере чинності 1 січня 2022 року.