Ліквідовані генерали та командири армії РФ в Україні: РНБО опублікувала список

Наведений нами список далеко не повний і ми щиро сподіваємось, що хоробрі українські війська будуть «дописувати» його з геометричною прогресією, зазначили у Центрі протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував список російських генералів та полковників, які загинули у війні проти України.

«Від самого початку війни РФ проти України дуже багато вояк окупаційної армії злягло на українській землі. Однак, зважаючи на ганебність ведення бойових дій, покинутий своїми ж, російський «груз 200» попрямував услід за російським військовим кораблем. Та серед тієї біомаси, що немита Росія боягузливо залишає на українських чорноземах, знаходяться рідкісні екземпляри з числа вищого військового командування ЗС РФ», – йдеться у повідомленні Центру.

Зокрема, у боях проти України ліквідовані:

генерал-майор Тушаєв Магомед

генерал-майор Герасимов Віталій

генерал-майор Колесников Андрій

генерал-майор Суховецький Андрій

полковник Захаров Андрій

полковник Порохня Сергій

полковник Ніколаєв Ігор

підполковник Агарков Юрій

підполковник Софронов Дмитро

підполковник Єрмолін Михайло.

«Наведений нами список далеко не повний і ми щиро сподіваємось, що хоробрі українські війська будуть «дописувати» його з геометричною прогресією», – зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів».

Також бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.

Раніше, військові біля Чернігова ліквідували реактивну систему залпового вогню окупантів. Раніше повідомлялося, що сили опору України ліквідували ще одного російського генерала.

Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова. Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.