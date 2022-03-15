Удар по Донецьку: ракета прилетіла з території так званої «ДНР»

Терористи обстрілюють самі себе, щоб створити фейк про напад ЗСУ

Обстріл із комплексу «Точка-У» відбувся з підконтрольної росіянами території

Росія запустила ракети з комплексу «Точка-У» по окупованому Донецьку, а потім звинуватила в цьому українську армію. Аналітики спростували цю інформацію та довели, що ракета прилетіла з території непідконтрольної Україні. Про це інформує Conflict Intelligence Team (СІТ).

Аналітик СIT Руслан Лєвієв повідомив, що після аналізу фотографій з відкритих джерел можна зробити висновок, що ракета прилетіла з боку Росії або підконтрольних бойовикам територій.

«Важливо те, де розташовуються залишки ракети, саме так звана ракетна частина, або можна сказати хвостовик. Є фотографії із кількох ракурсів цієї ракетної частини. Вона лежить на бульварі Шевченка. Її хвіст дивиться на Південний Схід, а грубо кажучи, ніс ракети дивиться на Північний Захід», – сказав Лєвієв.

Він зазначає, якщо ракета зберегла траєкторію, вона прилетіла з Південного Сходу, який контролюється російськими силами та силами терористичної організації «ДНР». Лєвієв розповів, що CIT досліджували безліч фотографій використання «Точок-У» в Сирії, в Україні, на Карабаху. Але не знайшли жодного інциденту, де ця частина ракети лежала б інакше.

«Та сама ракетна частина може трохи змінити напрямок, полетіти нерівно по лінії, а повернути на 45 градусів максимум. Але загальний напрямок завжди залишається одним і тим самим. Тобто, вона не могла повернути на 180 градусів. У будь-якому разі вона прилетіла з Південного Сходу», – сказав аналітик.

За словами окупантів, вони змогли збити цю ракету, але CIT спростовують цю інформацію. На фотографіях не видно жодних слідів ураження снаряду.

Раніше російські пропагандисти заявили, що в окупованому Донецьку впала ракета поряд із будинком так званого «уряду ДНР». Та звинуватили в цьому українську армію та заявили про нібито загибель 20 людей. Міноборони України спростувало цю інформацію.

Як повідомлялося, російські окупанти запустили балістичну ракету «Точка-У» на Донецьк, звинувативши в цьому Україну, уламки збитої ракети впали в центрі міста, є жертви. За уточненими даними, на місці падіння уламків «Точка-У», 17 загиблих та 28 поранених.

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