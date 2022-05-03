До Києва їде лідер опозиційної партії Німеччини

Поки канцлер ФРН відмовляється від візиту до Києва, в Україну поїхав його опонент

Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц вирушив до Києва.

Відповідне відео з потяга він оприлюднив у Twitter.

«Дорогою до Києва – попереду нас чекає цікава подорож, і поки що можу сказати: все безпечно, все добре, українська влада надзвичайно співпрацює. Приємно бути в цій країні», – йдеться у дописі.

„Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach #Kyiw – wir haben eine interessante Reise vor uns und bis jetzt kann ich nur sagen: ‚Alles sicher, alles gut und die ukrainischen Behörden sind äußerst kooperativ. Es ist schön, in diesem Land zu sein.“ (tm) #Ukraine pic.twitter.com/fEasqyGdQY — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) May 3, 2022

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки українську столицю не відвідає президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Український посол Андрій Мельник розкритикував відмову німецького канцлера Олафа Шольца, який образився на позицію Офісу президента щодо президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

«Розігрувати ображену ковбасу – не дуже по-державницьки», – цитує дипломата німецька газета Spiegel.

12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. Тоді Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. Хоча сам глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

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