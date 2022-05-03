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    Події в Україні

    До Києва їде лідер опозиційної партії Німеччини

    Фрідріх Мерц вже вирушив до української столиці - До Києва їде лідер опозиційної партії Німеччини
    Фрідріх Мерц вже вирушив до української столиці
    скріншот з відео

    Поки канцлер ФРН відмовляється від візиту до Києва, в Україну поїхав його опонент

    Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц вирушив до Києва.

    Відповідне відео з потяга він оприлюднив у Twitter.

    «Дорогою до Києва – попереду нас чекає цікава подорож, і поки що можу сказати: все безпечно, все добре, українська влада надзвичайно співпрацює. Приємно бути в цій країні», – йдеться у дописі.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки українську столицю не відвідає президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

    Український посол Андрій Мельник розкритикував відмову німецького канцлера Олафа Шольца, який образився на позицію Офісу президента щодо президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

    «Розігрувати ображену ковбасу – не дуже по-державницьки», – цитує дипломата німецька газета Spiegel.

    12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

    За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. Тоді Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. Хоча сам глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

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    Теги: МЗС росія окупанти Київ Німеччина війна Андрій Мельник Україна Франк-Вальтер Штайнмаєр окупація Фрідріх Мерц Олаф Шольц #stoprussia
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    До Києва їде лідер опозиційної партії Німеччини