Канцлер Німеччини назвав умову для зняття з Росії санкцій

Шольц заявив про неможливість зняття санкцій без домовленостей РФ та України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в ефірі телеканалу CDF заявив, що введені проти Росії санкції, за розв'язану війну в Україні, не будуть зняті до тих пір, поки Москва не досягне мирної угоди з Києвом.

«Без досягнення згоди Росії з Україною ми не знімемо санкції», – пояснив глава уряду.

Шольц додав, що президент Росії Володимир Путін має домовитись з Україною. При цьому угода не повинна являти собою «нав'язаний мир».

За його словами, Володимир Путін прорахувався, сподіваючись отримати території України, оголосити про припинення бойових дій і побачити, як західні країни скасують санкції.

«Він (Путін - ред.) не продумав всю свою операцію в Україні до кінця. Він не думав, що Україна буде так чинити опір. Ми не знімемо санкції, поки він не домовиться з Україною, а він не доб'ється цього продиктованим світом», – додав німецький канцлер.

Також він уточнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну, включаючи допомогу в оборонній сфері.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі відстоює свою позицію, щоб не постачати танків для України. Проте він не відкидає, що надсилатимуть техніку згодом.

Раніше стало відомо, що Німеччина таки надасть Україні важку зброю.

Нагадаємо, Німеччина погодилась на нафтове ембарго проти Росії.



