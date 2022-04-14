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    Кулеба розповів, як буде врегульовано скандал зі Штайнмаєром

    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що Київ вважає його візит небажаним - Кулеба розповів, як буде врегульовано скандал зі Штайнмаєром
    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що Київ вважає його візит небажаним
    фото: DW

    Очільник МЗС впевнений, що ситуація не вплине на відносини між країнами

    Скандальна ситуація з нібито відмовою президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайеру у візиті в Україну буде врегульована дипломатичними каналами. Вона не вплине на відносини між країнами, повідомив сьогодні під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Ми не зацікавлені в ескалації, в загостренні двосторонніх відносин. Тому я переконаний, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами. І ніякої шкоди для українсько-німецьких відносин не буде», – сказав він.

    За його словами, Україна поважає інститут федерального президента Німеччини, а сам скандал став можливий тільки через витік неперевіреної інформації в німецькі ЗМІ.

    Нагадаємо, на цьому тижні німецький таблоїд Bild опублікував інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не захотів бачити Штайнмаєра серед учасників іноземних делегацій високого рівня, які в останні дні часто відвідують Київ.

    Згодом президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що Київ вважає його візит небажаним.

    Тим не менш Штайнмаєр вже пропонує скликати трибунал щодо воєнних злочинів Путіна.

    Раніше Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав помилкою підтримку газопроводу «Північний потік-2».

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    Теги: МЗС росія окупанти Німеччина війна скандал Україна Франк-Вальтер Штайнмаєр Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Кулеба розповів, як буде врегульовано скандал зі Штайнмаєром