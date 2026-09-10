Країна Балтії планує скасувати заборону щодо ядерної зброї на тлі загроз РФ

Литва є членом НАТО та межує з російським Калінінградом і Білоруссю

Литва хоче прибрати з Конституції норму, яка не дозволяє розміщувати на її території зброю масового ураження

Литва планує скасувати конституційну заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території на тлі погіршення безпекової ситуації в регіоні. Відповідну зміну вже підтримав парламент на першому етапі розгляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані видання Lrt.

Ініціатива стосується статті 137 Конституції Литви, яка забороняє розміщувати на території країни зброю масового ураження та військові бази іноземних держав. Президент Гітанас Науседа заявив, що ця норма стала застарілою через зміни геополітичної ситуації.

«Геополітична ситуація погіршується. Нашу Конституцію писали тоді, коли геополітичні обставини були зовсім іншими», – заявив Науседа.

7 липня Сейм Литви зробив перший крок до зміни Конституції: 89 депутатів проголосували за подальший розгляд поправки, 11 були проти, ще шестеро утрималися. Для остаточного внесення змін необхідно, щоб за них двічі проголосували щонайменше 94 депутати зі 141, причому між голосуваннями має пройти не менш як три місяці.

Водночас у Вільнюсі наголошують, що скасування заборони не означає автоматичного розміщення ядерної зброї в країні. Науседа заявляв, що наразі таких планів немає. Йдеться про створення можливості для майбутніх рішень у разі зміни безпекової ситуації. Литва також планує залишатися учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Литва є членом НАТО та межує з російським Калінінградом і Білоруссю. Після початку повномасштабної війни Росії проти України країна значно збільшила витрати на оборону, посилює кордон і готується до постійного розміщення німецької бригади у 2027 році.

Рішення Литви також відбувається після аналогічного кроку Фінляндії. Гельсінкі раніше скасувало багаторічну заборону на ядерну зброю, пояснюючи це необхідністю посилити політику стримування в межах НАТО.

Варто нагадати, що союзник РФ розширює ядерний потенціал. Північна Корея побудувала новий ядерний об'єкт. У головному ядерному комплексі країни в Йонбені виявили новий об'єкт для збагачення урану.