США розмістили на орбіті зброю для контролю космосу

Військово-повітряні сили США не розкрили тип та характеристики системи

Сполучені Штати вперше публічно підтвердили наявність зброї на орбіті, призначеної для контролю космічного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Air & Space Forces Magazine та The Washington Post.

Секретар Військово-повітряних сил США Трой Мейнк заявив про наявність у Космічних сил США зброї для контролю космічного простору, яка вже перебуває на орбіті. Про це він сказав 14 вересня під час щорічної конференції Асоціації повітряних і космічних сил у Націонал-Гарборі.

«Сьогодні ми продовжуємо забезпечувати готовність до мінливих загроз, де б вони не виникали. Саме тому Космічні сили США тепер мають розміщену на орбіті зброю для контролю космічного простору, здатну захищати об'єднані сили від ворожих дій противника», – сказав Мейнк.

Це перше публічне підтвердження такого роду від посадовця Пентагону. Досі всі офіційно визнані американські засоби протидії супутникам були наземними – зокрема, глушники "Meadowlands" виробництва L3Harris та мобільні термінали для радіоелектронної боротьби. Тепер же йдеться саме про зброю, розміщену безпосередньо на орбіті.

Після виступу журналісти попросили посадовця уточнити, про яку саме систему йдеться. Мейнк відмовився повідомити її тип, характеристики чи кількість, наголосивши, що публічна згадка про орбітальну зброю була свідомою: «Для нас критично важливо зберігати перевагу не лише в повітрі, а й у космосі. Тому ми вжили заходів, щоб у разі загрози мати змогу реагувати».

Що може робити нова зброя

The Washington Post із посиланням на американського посадовця, який говорив на умовах анонімності, зазначає, що поняття «контроль космічного простору» може передбачати ураження супутника противника – зокрема, у випадках, коли ворожий апарат використовують для наведення на американські війська чи супутники США. Водночас видання не повідомляє, яка саме система вже перебуває на орбіті, скільки апаратів розгорнуто чи як саме вони застосовуються.

Air & Space Forces Magazine називає заяву Мейнка найпрямішим на сьогодні визнанням того, що США мають наступальні спроможності безпосередньо в космосі. Раніше американські представники відкрито говорили про розвиток засобів протидії космічним системам противника, але не підтверджували наявність відповідної зброї на орбіті. Заява пролунала на тлі повідомлень про активність Росії та Китаю в космосі – останніми роками американські військові неодноразово заявляли про маневри та розвиток систем, здатних загрожувати супутникам США.

США розвивають нові космічні системи

Масштаб зусиль підтверджує й бюджет: у запиті на 2027 фінансовий рік на напрям «контроль космосу» закладено $21 млрд – на 158% більше, ніж торік, і більшість цієї суми засекречена.

Паралельно Космічні сили США працюють над кількома програмами відстеження й ураження цілей у космосі:

Space-Based Interceptor – програма космічних перехоплювачів, які мають стати частиною майбутньої системи протиракетної оборони Golden Dome;

Space-Based Air-Moving Target Indication – супутникове угруповання для виявлення та відстеження повітряних цілей;

розвиток систем спостереження за космічним простором і відстеження потенційних загроз.

За даними Air & Space Forces Magazine, програма Space-Based Interceptor менш ніж за рік пройшла шлях від укладення першого контракту до створення готового до польоту обладнання – Космічні сили розраховують перевірити можливість розгортання першої спроможності до 2028 року. Щодо Space-Based Air-Moving Target Indication, у травні Космічні сили уклали зі SpaceX контракт на $4,2 млрд; перші супутники цієї системи мають бути запущені у вересні 2026-го.

Окремим напрямом залишається наземна протидія супутниковим системам: ще у 2024 році «Главком» повідомляв, що США готували систему глушіння для тимчасового порушення роботи російських і китайських супутників – на відміну від зброї, здатної фізично знищити апарат.

У грудні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ «Ensuring American Space Superiority», який передбачає посилення спроможностей США з виявлення та протидії загрозам американським інтересам у космосі – від дуже низької навколоземної орбіти до навколомісячного простору.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Росія під час випробування протисупутникової ракети знищила радянський супутник «Космос-1408». Після цього на низькій навколоземній орбіті утворилася хмара уламків, яку Космічне командування США назвало загрозою для Міжнародної космічної станції.