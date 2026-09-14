Дрон біля кордонів НАТО. Кремль не перейшов лінію, він її протестував

Російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині лише за два км від кордону з Польщею

Кремль тепер має відповідь на своє запитання

За два км від кордону НАТО російський дрон влучив у локомотив поїзда «Київ – Варшава». Кремль не переступив лінію. Він її вчергове проміряв.

Було це в суботу вранці, о 9:50, на станції Ягодин на Волині. Пасажирів вивели заздалегідь, бо моніторингова група попередила бригаду, тож постраждалих немає. Той самий дрон і його сусіди тієї ночі дістали заправку і вантажівку біля пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», двоє водіїв відбулися легкими травмами.

Загалом за ніч Росія запустила 453 дрони, з них понад десяток на захід України, один впав за кілометр від польської території, ще один за п'ять. Польща підняла F-16, гелікоптери й розвідувальний SAAB, які кілька годин кружляли над кордоном. Речник оперативного командування сказав, що «загроза була реальною». Міністр оборони Косіняк-Камиш додав, що повітряний простір ніхто не порушив. Обидва мають рацію, і в цьому вся суть.

У четвер Путін у Делі пояснив журналістам, що європейські війська в Україні після припинення вогню «означають війну з Росією», а Європа «підштовхує свої країни» до такої війни. У пʼятницю Сікорський у Києві відповів, що весь цей конфлікт якраз про те, щоб не Путін вирішував, які війська можуть бути в Україні, і що Польща з партнерами допомагають Україні саме для того, щоб відібрати в нього таку можливість. За 36 годин після цієї відповіді дрони вдарили за кілометр від Польщі.

Я не візьмуся стверджувати, що друге є відповіддю на перше. Ягодин це станція, через яку йде весь пасажирський рух на Польщу, а по залізниці росіяни бʼють місяцями, Перцовський у суботу перерахував депо, станції, рухомий склад. Логістика тут ціль сама по собі.

Але й твердити, що збіг випадковий, теж не вийде: дрон, який летить 1 км від кордону і не перетинає його, це не помилка навігації, а налаштування. У Кремлі, підозрюю, ці дві версії не розрізняють. Удар по логістиці, який заодно перевіряє, що робить НАТО за кілометр від себе, там і є нормальний спосіб вести справи.

Проміряти тут точне слово. Не перейти, а дізнатися глибину. Польща вже знає, як вона реагує на дрони у власному небі, це було торік. Тепер вона дізналася, як реагує на дрони, які до неба не долетіли: F-16 у повітрі кілька годин, спецнарада уряду й спецслужб о 17:00 у неділю, заява МВС. Це серйозна реакція, і саме тому вона є результатом промірювання.

Кремль тепер має відповідь на своє запитання: що стається за кілометр? Нарада. Без статті 4, без нових систем на кордоні, без рішень. Наступного разу можна пробувати 500 метрів.

Із самого ранку сюжет обріс поїздом дипломатів: Spiegel і FT написали, що незадовго до удару кордон перетнув спецпотяг із гостями YES, Джонсоном, Більдтом, радником Мерца. Більдт підтвердив, що їхній поїзд пройшов, а влучили в наступний, і за даними Укрінформу, спецпотяг був у Польщі за півтори години до удару.

Версія, що цілили саме в них, гарна для заголовка, але для розуміння не потрібна. Дрон за 2 км від НАТО означає одне й те саме з Джонсоном у вагоні чи без нього. Чи знав Кремль розклад, я не знаю, і це єдине, чого тут справді бракує.

Зеленський на YES у четвер просив Конгрес нарешті ухвалити санкційний закон Грема і сказав, що санкції потрібно вводити зараз. Сибіга в суботу повторив це майже дослівно, тільки адресуючи вже не Вашингтону, а Варшаві та Брюсселю: задіяти всю санкційну силу проти агресії Путіна.

Різниця між четвергом і суботою в тому, що тепер у Польщі є власний привід, а не український. Але привід і рішення різні речі. Промір показав Кремлю, що за кілометр від кордону нічого не стається. Тепер хід за тими, кому цей кілометр належить.