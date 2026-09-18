Скільки броньованих медеваків потрібно фронту? Командування Медичних сил назвало потребу
Поточна додаткова потреба ЗСУ вже вимріюється сотнями бронемашин
Збройним силам України нині додатково потрібно близько 500-600 броньованих машин для медичної евакуації. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чи врятує робот пораненого? Чого бракує між «нулем» і стабпунктом».
Начальник управління координації військової медицини Командування Медичних сил полковник Ігор Пліс оцінив поточну додаткову потребу ЗСУ у бронетехніці у 500-600 одиниць. Близько 200 машин очікують від іноземних партнерів.
Водночас гендиректор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас назвав значно більшу цифру: за його оцінкою, загальна потреба фронту у спеціалізованих медичних броневаках може становити від 5 до 10 тис. машин. Ці показники описують різний масштаб: у першому випадку йдеться про поточну додаткову потребу ЗСУ, у другому – про загальну потребу фронту в спеціалізованому транспорті.
За словами Пліса, у військах зараз використовують понад тисячу броньованих машин. Перевагу часто надають колісній броні, оскільки вона швидша і краще керується.
Нагадаємо, що кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) у Силах оборони з початку 2026 року зросла у 3,3 раза. У серпні роботи виконали 25 143 логістичні та евакуаційні місії. Це найвищий місячний показник від початку року. У січні таких завдань було 7 511.
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