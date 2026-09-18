Скільки броньованих медеваків потрібно фронту? Командування Медичних сил назвало потребу

Поточна додаткова потреба ЗСУ вже вимріюється сотнями бронемашин

Збройним силам України нині додатково потрібно близько 500-600 броньованих машин для медичної евакуації. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чи врятує робот пораненого? Чого бракує між «нулем» і стабпунктом».

Начальник управління координації військової медицини Командування Медичних сил полковник Ігор Пліс оцінив поточну додаткову потребу ЗСУ у бронетехніці у 500-600 одиниць. Близько 200 машин очікують від іноземних партнерів.

Водночас гендиректор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас назвав значно більшу цифру: за його оцінкою, загальна потреба фронту у спеціалізованих медичних броневаках може становити від 5 до 10 тис. машин. Ці показники описують різний масштаб: у першому випадку йдеться про поточну додаткову потребу ЗСУ, у другому – про загальну потребу фронту в спеціалізованому транспорті.

Броньовані машини для медичної евакуації – це спеціалізований транспорт, призначений для вивезення поранених із небезпечних районів до стабілізаційних пунктів або місць подальшого лікування. Такі машини поєднують медичне обладнання з броньованим захистом, який зменшує ризики для поранених і медиків під час евакуації. Бронеавтомобілі можуть перевозити лежачих і сидячих пацієнтів, а окремі моделі обладнані системами нічного бачення, кругового огляду та шинами Run-flat. В Україні до таких машин належать, зокрема, «Козак-5МЕД» і «Джура-ЕВАК», які Міноборони допустило до використання у Силах оборони.

За словами Пліса, у військах зараз використовують понад тисячу броньованих машин. Перевагу часто надають колісній броні, оскільки вона швидша і краще керується.

Нагадаємо, що кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) у Силах оборони з початку 2026 року зросла у 3,3 раза. У серпні роботи виконали 25 143 логістичні та евакуаційні місії. Це найвищий місячний показник від початку року. У січні таких завдань було 7 511.