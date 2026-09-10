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Українські дрони вперше атакували енергетичний об'єкт Росії в Арктиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські дрони вперше атакували енергетичний об'єкт Росії в Арктиці
Енергетичний об'єкт РФ загорівся за понад 2000 км від кордону України
фото: Bloomberg

Пожежа спалахнула поблизу Нового Уренгоя – одного з головних центрів російського газовидобутку

Українські безпілотники вперше атакували енергетичний об'єкт у російській Арктиці. Після падіння уламків у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ виникла пожежа на промисловому майданчику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Про атаку повідомив представник російського диктатора Володимира Путіна в Уральському федеральному окрузі Артем Жога. Він звинуватив Україну в запуску безпілотників, однак не уточнив, який саме енергетичний об'єкт опинився під ударом.

Раніше губернатор Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов заявив про пожежу на одному з промислових майданчиків у районі Нового Уренгоя. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Bloomberg звертає увагу, що це перша відома атака українських безпілотників на енергетичний об'єкт у російській Арктиці. Найближча до України частина регіону розташована більш ніж за 2000 км від українського кордону.

Ямало-Ненецький автономний округ має ключове значення для російської газової промисловості. Саме тут розташовані одні з найбільших родовищ природного газу РФ, які експлуатують, зокрема, «Газпром» і «Новатек».

Поблизу Нового Уренгоя також розташовані великі об'єкти газової інфраструктури. «Газпром» володіє Уренгойським заводом підготовки конденсату, який розташований приблизно за 20 км від міста.

Водночас наразі немає підтвердження, що саме цей об'єкт став ціллю безпілотників. Російська влада не назвала підприємство, на території якого виникла пожежа.

Атака стала черговим свідченням розширення географії ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Останнім часом цілями безпілотників ставали нафтопереробні заводи, об'єкти зберігання палива та інфраструктура, яка використовується Росією для експорту енергоресурсів.

Удари по енергетичному сектору мають на меті скоротити доходи Москви, які вона використовує для фінансування війни проти України, а також ускладнити роботу російської паливної та експортної інфраструктури. Українська сторона офіційно атаку в Ямало-Ненецькому автономному окрузі не коментувала.

Нагадаємо, вночі 10 вересня серія вибухів пролунала також у Махачкалі – столиці російського Дагестану. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників у районі морського порту та публікували відео вибухів.

На момент появи перших повідомлень не було незалежного підтвердження, який саме об'єкт став ціллю в Махачкалі та яких пошкоджень зазнала інфраструктура. Також не було підтверджено інформацію про безпосереднє ураження нафтового термінала.

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Теги: росія Україна війна Арктика

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