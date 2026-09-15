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Затримано 24-річного киянина, який підозрюється у торгівлі гранатами та набоями

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Затримано 24-річного киянина, який підозрюється у торгівлі гранатами та набоями
Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські вилучили у затриманого під час обшуку корпус ручної гранати та два запали підготовлені для збуту

У Києві поліцейські викрили чоловіка, який, за даними слідства, займався збутом боєприпасів. Йому повідомили про підозру за незаконне придбання, носіння, зберігання та збут боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Патрони, вилучені під час обшуку
Патрони, вилучені під час обшуку
фото: поліція Києва

«Поліцейські Святошинського управління поліції спільно з аналітиками відділу кримінального аналізу викрили незаконну діяльність 24-річного киянина, який займався збутом боєприпасів. Під час слідства правоохоронці встановили, що фігурант продав одному з «клієнтів» дві гранати, а іншому – більше 80 набоїв різного калібру та запал», – розповіли у Поліції Києва.

Поліцейські затримали ділка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили у нього під час обшуку ще корпус ручної гранати та два запали підготовлені для збуту. 

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, носіння, зберігання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо від  початку повномасштабного вторгнення Росії були три спроби незаконного переміщення окремих зразків озброєння через державний кордон України. Усі їх вдалося припинити, а фігурантів затримали. 

Теги: Київ зброя кримінал

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