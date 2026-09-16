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Операція «Вівальді». ЗСУ створили захисний купол, який зірвав 20 тис. місій ворожих дронів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Операція «Вівальді». ЗСУ створили захисний купол, який зірвав 20 тис. місій ворожих дронів
Над районом бойових дій створили своєрідний «захисний купол» проти ворожих дронів
фото: Генштаб ЗСУ

Система РЕБ мала забезпечити рух штурмових груп і захист українських позицій від масованого застосування безпілотників окупантів

Під час наступальної операції «Вівальді» сили радіоелектронної боротьби Третього армійського корпусу створили над районом бойових дій своєрідний «захисний купол». За даними корпусу, система РЕБ зірвала понад 20 тис. місій російських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву військових.

За даними військових, від початку року Росія майже вдвічі збільшила використання ударних безпілотників. У відповідь у Третьому корпусі об'єднали сили підрозділів РЕБ, щоб створити комплексну систему захисту над районом проведення операції.

До неї також інтегрували наземні роботизовані комплекси, які оснастили засобами радіоелектронної боротьби. Такий підхід мав дозволити прикривати військових під час переміщення та роботи безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення.

У корпусі зазначають, що сформована система радіоелектронного захисту випереджає російські напрацювання за рівнем розвитку приблизно на два роки.

Варто зазанчити, що раінше Третій армійський корпус 15 вересня заявив про проведення наступальної операції на півночі Донецької області. За даними військових, українські підрозділи зачистили близько 75 кв. км території та деокупували понад 10 кв. км.

У корпусі також повідомили про значні втрати російських військ під час першого етапу операції. Зокрема, йдеться про понад 12 тис. знищених безпілотників та сотні одиниць техніки й артилерійських систем.

За задумом операції, українські сили мали не лише вибити російські підрозділи з окремих ділянок, а й порушити їхню логістику та послабити можливості для подальшого просування.

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Теги: технології ЗСУ війна дрон

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