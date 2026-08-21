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Драпатий вперше провів розмову з головою Військового комітету НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Драпатий вперше провів розмову з головою Військового комітету НАТО
Драпатий мав розмову з адміралом Джузеппе Каво Драгоне
фото: «Укрінформ», Міноборони

Головнокомандувач ЗСУ: У жовтні очікуємо Військовий комітет НАТО в Україні

Сьогодні, 21 серпня, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий вперше поспілкувався з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головкома у Facebook. 

«Подякував за особисту позицію і послідовну підтримку України на рівні вищого військового керівництва Альянсу. Адмірал тричі був у нас, бачив ситуацію на місці, і це відчувається в розмові», – йдеться у заяві.

Драпатий зауважив, що поінформував адмірала про обстановку на фронті та пріоритети країни: далекобійні удари, гнучка тактика піхоти, роботизація передової. «Окремо говорили про протиповітряну оборону. Захист неба – це мій пріоритет», – додав головнокомандувач.

«У жовтні очікуємо Військовий комітет НАТО в Україні. Востаннє такий візит був вісім років тому. Україна не лише отримує підтримку. Ми передаємо бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу. Дякую союзникам. Ми робимо спільну справу», – підсумував Драпатий.

До слова, у лютому 2025 року президент України зустрівся у Києві з головою Військового комітету НАТО. Зокрема, Володимир Зеленський показав Джузеппе Каво українською далекобійну зброю, а також обговорив низку інших питань.

До слова, Джузеппе Драгоне заявляв, що вимоги Росії про закриття Україні вступу до Альянсу не братимуться до уваги під час можливих мирних переговорів.

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Теги: НАТО Генштаб Михайло Драпатий

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