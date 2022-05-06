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    Події в Україні

    До суду пішла перша справа щодо російського генерала (фото)

    Генерал-майор Денис Лямін (перший ліворуч) став першим представником вищого офіцерського складу збройних сил РФ, кого судитимуть за вторгнення до України - До суду пішла перша справа щодо російського генерала (фото)
    Генерал-майор Денис Лямін (перший ліворуч) став першим представником вищого офіцерського складу збройних сил РФ, кого судитимуть за вторгнення до України
    фото з російських ЗМІ

    Генерал-майор Денис Лямін командував вторгненням на територію України з боку окупованого Криму

    Генпрокуратура та СБУ направили до суду обвинувальний акт щодо російського генерала, командувача 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ збройних сил країни-агресора Дениса Ляміна. Про це повідомила на Facebook очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.

    Слідство виявило, що саме Лямін віддавав російським військовим наказ на початок війни на південному фронті. Наказ був оголошений 23 лютого у місті Джанкой.

    «Далі (Лямін – ред.) організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей», – зазначила генпрокурорка.

    Українські слідчі дізналися, що генерал-майор Лямін мотивував своїх солдат заявами про необхідність захисту російськомовних жителів України від «нацистів і націоналістів».

    Крім патріотичної складової, генерал-злочинець обіцяв кожному з окупантів збільшення фінансування. Зокрема, три посадові оклади додатково плюс добові у розмірі $100. Цих грошей, як зазначили слідчі ОГП та СБУ, рашисти, звісно ж, не отримали.

    Генерал-майор Денис Лямін обвинувачується за ч. 2 ст. 437 (Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій) та ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; дії, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків) КК України. За цими статтями рашистський генерал може отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

    Нагадаємо, підозру Ляміну оголосили ще 19 березня.

    Теги: росія окупанти війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація Ірина Венедіктова #stoprussia
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    До суду пішла перша справа щодо російського генерала (фото)