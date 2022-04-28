Російський генерал отримав підозру за бомбардування нафтобаз на Рівненщині

Ракетні удари по нафтобазах наносили бойові літаки РФ, які вилетали з білоруського аеродрому

Командувач 11 армії військово-повітряних сил РФ Володимир Кравченко підозрюється за трьома стаття Кримінального кодексу України

Управління Служби безпеки України у Рівненській області заочно повідомило підозру командувачу 11 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Східного військового округу Росії генерал-лейтенанту Володимиру Кравченку. Про повідомляє «Главком» із посиланням на копію текст документа, датовану 26 квітням.

Російський генерал підозрюється за трьома стаття Кримінального кодексу України: веденні агресивної війни (ч.2 ст. 437 ККУ), вчинення умисних дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України (ч.3 ст. 110 ККУ), віддання наказу на вчинення дій, що порушують закони та звичаї війни (ч.1 ст. 438 ККУ).

За даними слідства, командувач 11 армії Володимир Кравченко віддав наказ на ракетно-бомбове бомбардування території України. Цей наказ 26 березня виконав підлеглий Кравченка, командир 23 винищувального авіаційного Таллінського полку 303 змішаної авіаційної дивізії О. Любинцев, віддавши свій наказ на нанесення ракетних ударів по нафтобазах Рівненської області. Ввечері того ж дня пілот бойового літака РФ вилетів з аеродрому Барановичі (Білорусь), перетнувши повітряний простір України, випустив ракети типу Х-35У, яка влучила у нафтобазу підприємства «Дубнофатопродукт». Внаслідок ракетного удару загорілися 24 цистерни з нафтопродуктами. Загальна сума збитків становить 10 млн грн.

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Крім цього, 28 березня на виконання наказу генерал-лейтенанта Кравченка бойовий літак РФ знову вилетів з аеродрому Барановичі і завдав ракетного удару у нафтобазу ТОВ «Нафтасіті», що у смт Клевань Рівненської області. Було знищено чотири цистерни з нафтопродуктами загальною ємністю 23,7 тис. л.

Додамо, що текст підозри командувачу 11 армії також перекладено на російську мову.

Нагадаємо, 26 березня російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині. До слова, Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі.