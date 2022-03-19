Організатор вторгнення з Криму на Херсонщину одержав підозру – Венедіктова

Лямін організував вторгнення 24 лютого підлеглих військ з тимчасово окупованого півострова Крим на Херсонщину

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрили командувача 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ Збройних Сил РФ Дениса Ляміна, який організував вторгнення 24 лютого підлеглих військ з тимчасово окупованого півострова Крим на територію Херсонської області. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

За її словами, за день до вторгнення генерал-майор пояснював вишикуваному особовому складу необхідність ескалації, використовуючи наративи російської пропаганди. Він особисто закликав підлеглих військовослужбовців зі зброєю в руках «захистити» народ так званих «ЛДНР», захопити та приєднати до Росії території Херсонської, Запорізької та Одеської областей як начебто її історичні території.

«Також установлено, що участь у віроломному нападі на Україну беруть, серед інших, і підпорядковані підозрюваному 126 окрема Горлівська Червонопрапорна, ордену Суворова бригада берегової оборони (військова частина 12676) та 127 окрема розвідувальна бригада (військова частина 67606), що входять до складу цього армійського корпусу.

На підстав зібраних доказів російському генералу повідомлено про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України за ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України», – зауважила Венедіктова.

Вона додала, що цей російський генерал – 76-й підозрюваний в магістральній справі щодо агресії РФ. «Кожен відповідальний за смерті на нашій землі буде покараний!», – резюмувала генпрокурорка.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора повідомив про підозру Захаровій та двом російським генералам. До слова, кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова збираються оголосити у міжнародний розшук.