Окупанти заявили про зміну мобільних операторів на півдні України

У продаж вже надійшли сім-карти з номерами, що починаються на +7

У продаж вже надійшли сім-карти з номерами, що починаються на +7

Рашисти кажуть, що перевели на телефонний код +7 Херсонську та Запорізьку області

До окупованої Херсонської області та захопленої частини Запорізької увійшли російські оператори зв'язку, регіони переходять на телефонний код +7. Про це повідомляє кремлівське видання «РИА Новости» з посиланням на окупаційну владу.

Зазначається, що у продаж вже надійшли сім-карти з номерами, що починаються на +7.

Раніше повідормлялося, що окупанти на Херсонщині змушують провайдерів під'єднатися до російських мереж. Рашисти захопили приміщення одного з місцевих провайдерів на Херсонщині й змушують під'єднатися до мережі в окупованому Криму.

Нагадаємо, що через окупантів Херсонщині загрожує екологічна катастрофа. Почалося підтоплення Каховки, вода підступає до найближчих сіл.