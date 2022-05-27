Окупанти заявили про зміну мобільних операторів на півдні України
Рашисти кажуть, що перевели на телефонний код +7 Херсонську та Запорізьку області
До окупованої Херсонської області та захопленої частини Запорізької увійшли російські оператори зв'язку, регіони переходять на телефонний код +7. Про це повідомляє кремлівське видання «РИА Новости» з посиланням на окупаційну владу.
Зазначається, що у продаж вже надійшли сім-карти з номерами, що починаються на +7.
Раніше повідормлялося, що окупанти на Херсонщині змушують провайдерів під'єднатися до російських мереж. Рашисти захопили приміщення одного з місцевих провайдерів на Херсонщині й змушують під'єднатися до мережі в окупованому Криму.
Нагадаємо, що через окупантів Херсонщині загрожує екологічна катастрофа. Почалося підтоплення Каховки, вода підступає до найближчих сіл.