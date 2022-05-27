Ситуація в областях: росіяни обстріляли Дніпро і запустили ракету на Буковину

Український винищувач збив російську крилату ракету над Буковиною

У більшості областей ніч проти 27 травня минула відносно спокійно, проте частину регіонів російські війська продовжують обстрілювати. Є загиблі та поранені серед цивільних. Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій станом на 8:00.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.

Чернівецька область

Учора ввечері літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Все решта спокійно.

Дніпропетровщина

Зранку – три ракетні удари по Дніпровському району. Є руйнування. Працюють рятувальники, шукають людей під завалами. Детальна інфомація щодо наслідків з’ясовується.

Сумщина

З п'ятої ранку ворог через кордон почав обстріли області з мінометів та артилерії. Під обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади. Жертв попередньо немає, зруйнований дачний будинок. Про інші наслідки дані уточнюються.

Харків

Вночі — поодинокі обстріли, постраждалих немає. Близько першої ночі у м. Люботин після обстрілу окупантів пошкоджені школа інтернат. Постраждалих також немає. Обстріляли Чугуїв, пошкоджений житловий будинок, жертв немає. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Луганщина

Цілодобово артобстріли. У Лисичанську обстріляне відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків. У Сєвєродонецьку за добу зруйновано 11 багатоквартирних та один приватний будинок. У Лисичанську – 19 об’єктів. Семеро людей загинуло, одну людину поранено.

Донеччина

Зросла інтенсивність обстрілів Авдіївки, Торецька, Соледару, Лиману, Святогірська, Райгородка та населених пунктів поблизу них. За добу по області чотири загиблих цивільних. Продовжується евакуація цивільних з прифронтової зони.

Миколаївщина

Ввечері внаслідок обстрілів села Парутине Куцурубської громади Миколаївського району зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Біля дев’ятої вечора в місті Очакові спрацювало ППО, над аквазоною. Постраждалих немає. Вдень і вночі – знову обстріли Широківської громади Баштанського району. Потерпілих і пошкоджень за попередньою інформацією немає.

Херсонщина

Ворожі війська продовжують обстрілювати окуповані населені пункти області та розповідати місцевим жителям, що це роблять ЗСУ. Стабільно важка ситуація у громадах, які межують з сусідніми областями. У селах Калинівської, Нововоронцовської, Високопільської, Білозерської та Великоолександрівської територіальних громад майже гуманітарна катастрофа. Практично зі всієї області окупанти провджують вивозити сільгосппродукцію в Крим та у Росію.