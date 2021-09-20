Російська влада фальсифікувала вибори, використовуючи дані мешканців ОРДЛО (відео)

Окрім паспорту громадянина РФ для участі в онлайн-голосуванні мешканцям ОРДЛО необхідно було зареєструватися на порталі Держпослуг

Мешканцям окупованої Росією частини Донбасу було дозволено голосувати онлайн, і у деяких випадках це за них робили інші люди

Український блогер, колишній мешканець Донецька Денис Казанський опублікував на своїй Facebook-сторінці відеоролик, що демонструє факти фальсифікації виборів у Держдуму РФ за допомогою особистих даних мешканців ОРДЛО.

У ролику невідома людина, що перебуває поза кадром, використовуючи реєстраційні дані мешканців ОРДЛО на порталі «Держпослуг», авторизується від їхнього імені на сайті голосування та голосує за чинну партію влади «Единая Россия».

«Ось такий вигляд має онлайнове «голосування» на російських виборах жителів ОРДЛО. – Зазначає Денис Казанський. – Це все, що потрібно знати і про російські вибори, і про участь в них жителів «ЛДНР». Не варто всерйоз обговорювати результати цього «волевиявлення», оскільки воно не має нічого спільного з реальністю».

Нагадаємо, раніше Східна правозахисна група повідомила, скільки мешканців ОРДЛО взяли участь у виборах до Держдуми.

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