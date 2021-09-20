З початку доби на Донбасі зберігається «тиша»

У штабі Об'єднаних сил запевняють, що українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію

Упродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків Російської Федерації не зафіксовано

З початку поточної доби проросійські бойовики дотримували режиму тиші на Донбасі. Тим часом піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 2 гектари території. Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що упродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків Російської Федерації не зафіксовано.

«В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів», – додає пресслужба.

У штабі запевняють, що українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 19 вересня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Нагадаємо, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Також Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала 113 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 33 порушення – в Луганській.