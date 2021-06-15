Справа Гандзюк: скандальний нардеп від ОПЗЖ хоче взяти Мангера на поруки

Запобіжний захід без права внесення застави для Мангера подовжили до 9 липня

Громадські активісти заявили, що готові зустріти нардепа ОПЗЖ, який захотів взяти на поруки підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк

Нардеп від партії «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Ківа готовий взяти ексголову Херсонської облради Владислава Мангера на поруки у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?» на сторінці в Facebook.

Відповідне клопотання 14 червня оголосили на черговому судовому засіданні у цій справі.

У вівторок, 15 червня, в Дніпровському райсуді Києва о 14:00 відбудеться засідання, на якому продовжать розглядати кримінальне провадження за фактом нападу на Катерину Гандзюк.

За інформацією активістів, Ківа повинен з'явитися до суду. Громадські активісти заявили, що готові зустріти нардепа ОПЗЖ, який захотів взяти на поруки підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк.

Запобіжний захід без права внесення застави для Мангера та Левіна подовжили до 9 липня. Сторона обвинувачення наполягала на подовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відстороненні від посади.

Захист Левіна клопотав про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Адвокат підозрюваного під час засідання наголосив на тому, що такий запобіжний захід не дозволить його підзахисному переховуватись, а тримання під вартою в цьому випадку є необгрунтованим.

Як повідомив Олексій Левін під час засідання, після того, як він перехворів на коронавірус, йому не надавали належної медичної допомоги.

Адвокат Владислава Мангера клопотав про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або домашнього арешту. За словами сторони захисту, Мангер був під заставою, не порушував закону, тому утримувати його під вартою необгрунтовано.

Крім того, на засіданні допитали слідчого СБУ Максима Саєнка, що минулого засідання клопотав підозрюваний Владислав Мангер. Саєнко повідомив, що йому не відомо про спроби тиску на свідків з боку Владислава Мангера, що сторона захисту трактувала як доказ відсутності провини свого підзахисного.

Нагадаємо, раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що може пишатися справою про вбивство Катерини Гандзюк, тому що його організатори зараз за ґратами.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру – на «замовлення завдання тілесних ушкоджень».

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом генерального прокурора України. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.