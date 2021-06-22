Активісти передали до КМДА листи із закликом до обговорення меморіалізації Бабиного Яру

Група громадських активістів передала до КМДА підписні листи та всі супроводжувальні документи, потрібні для організації громадських слухань щодо проєкту меморіалу трагедії Бабиного Яру

Громадські слухання можуть відбутися 21 липня у Колонній залі КМДА

Група столичних громадських активістів передала до КМДА підписні листи та всі супроводжувальні документи, потрібні для організації громадських слухань щодо українського державного проєкту меморіалу трагедії Бабиного Яру. Про це написав у Facebook голова Асоціації єврейських громадських організацій та общин України (ВААД), правозахисник та дисидент Йосиф Зісельс.

«Зараз, коли наближаються 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру, ми вважаємо за потрібне нагадати, що на цій землі за два роки нацистської окупації, з 1941 по 1943 роки, були замучені близько 100 тисяч людей різного етнічного походження, релігійних та політичних переконань», – нагадав він.

Зісельс наголосив, що події у Бабиному Яру – це спільний біль усього українського народу, усіх етнічних, релігійних та соціальних груп української політичної нації. Але жертви трагедії – досі не отримали гідного вшанування на рівні меморіального комплексу та музеїв.

«Ми вважаємо неприпустимим віддавати процес формування державної політики пам'яті в чужі руки, передусім – країни-агресора Росії та її місцевих прибічників. Трагедія Бабиного Яру є частиною української національної пам'яті, тому її меморіалізація повинна відображати позицію всього українського народу, а не бути джерелом міжнаціонального та міжконфесійного розбрату, провокацій та способом реалізації ворожої пропаганди», – підкреслив правозахисник.

За його словами, столична влада ігнорує відповідний державний проєкт, розроблений 2017 року в Інституті історії України НАНУ на замовлення Кабміну. Натомість спільно представниками Офісу президента – підтримку отримують пропагандистські ідеї російських мільярдерів.

«Саме тому ми, ініціативна група киян, вимагаємо від керівництва Києва не підтримувати приватний російський проєкт (Меморіал Голокосту «Бабин Яр») оскільки це буде суперечити законам, міжнародним угодам України та загальнолюдським моральним нормам, а замість цього – відкрити широке громадське обговорення державного українського проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру та прийняти на його основі відповідні рішення до 80-х роковин трагедії», – вказав додав Зісельс.

Правила організації громадських слухань у КМДА передбачають необхідність зібрати щонайменше 500 голосів представників столичної територіальної громади, які б підтримали звернення – причому без електронного голосування. За неповних шість днів було зібрано понад 2,5 тис. підписів.

«Сьогодні, 22 червня 2021 року, ми передали в КМДА всі підписні листи та усі супроводжувальні документи, які потрібні для організації слухань. Усе завірено підписами членів ініціативної групи. Ми вважаємо, що громадські слухання повинні відбутися 21 липня у Колонній залі КМДА», – відзвітував Зісельс.

Тепер ініціативна група бачить перед собою такі завдання:

організувати громадські слухання та ознайомити широкі верстви киян із принципами та концепцією українського проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру;

почути відповідь столичного очільника – «З ким ви, панове?»

«З вашими виборцями, з київською громадою, яка своїми голосами ясно вимагає підтримати саме український державний проєкт, – чи з путінськими російськими «грошовими мішками», яким байдужі наші біль і пам'ять, які приманюють вас великими грошима, що начебто будуть вкладені в їхній приватний проєкт? Визначтесь і зрозумійте, що ваша неповага до думки громади, до питань української національної пам'яті, до долі трагічної землі Бабиного Яру стає на перешкоді вашої діяльності на керівних посадах у нашому місті», – резюмував дисидент.

Як повідомлялося, кияни хочуть побачити український проєкт меморіалізації Бабиного Яру замість російського.

Нагадаємо, у 2016 році з ініціативи та коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана був заснований Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

У травні 2020 року було опубліковано Звернення української культурної та наукової спільноти щодо меморіалізації Бабиного Яру. Його підписали понад 750 осіб, зокрема відомі правозахисники, письменники, історики. Підписантів непокоять зв’язки МЦГБЯ із Росією та загальна концепція висвітлення подій у Бабиному Яру.

Також українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

14 травня 2021 року, у День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, в Бабиному Яру відкрили синагогу-МАФ.

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