Московський патріархат створив новий проєкт, який працює на Росію. Деталі

Активісти нового проєкту Московського патріархату вже зібралися на мітинг під Верховною Радою

На днях церква Московського патріархату оголосила про створення громадської організації «Миряне». Архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря) провів паралелі між цим проєктом та іншими організаціями, що займались демонтажем української державності та суверенітету.

Так, Зоря розповів у Facebook про схожість логотипу ГО та елемента кремлівської стіни

«Новий мп-проєкт «Миряне» (назву для якого мабуть накреативили ті ж люди, що і бренд для «Паломницы») – навіть не приховує своєї справжньої сутності», – написав архієпископ ПЦУ.

Він також нагадав, що сім років тому подібним чином зухвало демонструвала своє генетичне походження так звана Російська православна армія.

Як відомо, російське терористичне угрупування під назвою «Російська православна армія» брало участь на стороні Росії у збройному конфлікті на території Донецької та Луганської областей України. Угруповання було створене із різних терористичних груп на основі неофашистської організації «Російська національна єдність», а також інших численних праворадикальних та імперських російських організацій в лютому 2014 року. Штаб-квартира розташовувалася в захопленій будівлі СБУ у місті Донецьк.

Як пише ресурс «Духовний фронт», проєкт «Миряне» запущено РФ для провокування протистоянь в Україні.

«Для провокування протистоянь вже запущений новий проєкт «Миряне». Відбувається цілеспрямована пропаганда «руского міра», формування фейкової медійної картинки для міжнародної громадськості про нібито «гоніння», «робота на переконання» з помісними православними церквами, паплюження іміджу Української держави і влади в очах міжнародної спільноти тощо», – зазначає видання.

Перший мітинг так званих мирян відбудеться під Верховною Радою України. Що цікаво, за дивним збігом обставин, мітинг прихильників Московського патріархату під Радою збігається із мітингом ОПЗЖ.

Таке «співпадіння» згодом вирішили трохи поправити. Так, «Миряни» повідомили, що їх мітинг відбудеться о 9:00 ранку 15 червня, а не о 10:00 ранку, як раніше планували організатори.

За інформацією ЗМІ, на масовку вже шукать людей за 150 гривень.

«Чи будуть за 150 гривень стояти «миряни» поки інформації ми не маємо, але це не означає, що «мирян» не купують», – зазначає «Духовний фронт».