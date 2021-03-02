В Україні створено клуб «журналістів Медведчука»

Голова Національної спілки журналістів привітав нове об'єдання

В Україні представники медіа створили Клуб захисту журналістів. До об’єднання долучилися «журналісти Медведчука». Ця назва закріпилася за працівниками ЗМІ, які називають проросійськими. Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко схвалив створення клубу, йдеться в пресслужбі організації.

«В Україні реально бракує адвокатів журналістів та ЗМІ. Попри те, що українські медіа є за що критикувати, але й політики, і представники громадського сектору концентруються на проблемах, а не на на допомозі українським ЗМІ. Тому поява нового об’єднання, яке зосереджується на захисті журналістів, наголошує на неприпустимості фізичних нападів, вимагає від влади не зазіхати на права ЗМІ є одним із виявів журналістської самоорганізації та солідарності», – розповів Томіленко.

В установчих зборах, які пройшли у Києві, взяли участь 50 співробітників різних медіа – телеведучі, редактори, кореспонденти телеканалів, інтернет-видань, YouTube-каналів та телеграм-каналів.

На збори завітали журналісти каналу «Наш», видання «Страна», а також журналісти «Першого Незалежного».

Нагадаємо, телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції. Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

Ексведучий NewsOne та співвласник медіахолдингу «Новини» Руслан Коцаба розповів, що у Києві для каналу облаштували студію. Мовлення відбувається на youtube-каналах ZIK, NewsOne та «112».

В ефірі новий канал представили ведучі та співзасновники В’ячеслав Піховшек, Діана Панченко, Ростислав Сухачов, Надія Сасс та інші. Вони повторили свою позицію щодо незаконності закриття каналів Медведчука та розповіли про новий канал.

Раніше медіахолдинг «Новини», до якого входять телеканали «112 Україна», ZIK і NewsOne, що потрапили під санкції, створив однойменне товариство з обмеженою відповідальністю. Співробітники медіахолдингу планували новий канал планували запустити у квітні 2021 року.

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль пояснив, чому не зможуть завадити реінкарнації МедведчукТБ. Водночас у Верховній Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.