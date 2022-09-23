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Окупанти вдарили по Торецьку: серед постраждалих діти (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Торецьку: серед постраждалих діти (фото)
На Донеччині за добу знищено та пошкоджено 42 цивільних об‘єкти
Нацполіція

Руйнувань зазнав дев’ятиповерховий будинок, від удару в одному з під’їздів обвалилися три верхні поверхи

Російські загарбники обстріляли Донеччину з авіації та реактивної артилерії. Є вбиті та поранені. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Ворог здійснив вісім вогневих атак на Авдіївку та шість – на Бахмут. Уражень також зазнали Торецьк, Слов’янськ, Часів Яр, смт Зайцеве, Гостре, села Опитне, Новоукраїнка, Новий Комар, Новоселівка Перша, Ласточкине, Дніпроенергія, Павлівка, Орлівка, Кліщіївка. Є втрати серед мирного населення», – йдеться в повідомленні.

Знищено та пошкоджено 42 цивільних об‘єкти – 27 житлових будинків, цехи коксохімічного заводу, приміщення аграрного підприємства, хлібозаводу, водоканалу, лінії електропередач, амбулаторія, продовольчий склад, крамниця, автомобільний міст.

«Вночі окупанти вдарили ракетою по Торецьку. Руйнувань зазнав дев’ятиповерховий будинок. Від удару в одному з під’їздів обвалилися три верхні поверхи. На місці працювали поліцейські та співробітники ДСНС. Рятувальники витягнули з-під завалів постраждалих, серед них є діти», – йдеться в повідомленні.

Є жертви серед цивільного населення внаслідок ще одного ракетного удару по місту. Окупанти поцілили в крамницю. Від осколкових уражень загинули люди, є травмовані, серед них 15-річна дівчинка.

Крім того, за попередню добу зафіксовано масові обстріли міста Бахмут, де зазнали руйнувань 10 приватних будинків і багатоповерхівка, а також критична інфраструктура. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Теги: Донеччина росія Україна окупанти війна

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