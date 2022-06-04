ЗСУ на Запоріжжі знищили спостережний пункт та два ворожих склади боєприпасів

Окупанти силами окремих підрозділів намагаються вступати у бойові зіткнення, успіху не мають

На Запорізькому напрямку протягом доби, 3 червня, ворог активних наступальних дій ворог не проводив. Основні зусилля зосереджував на стримуванні дій наших підрозділів та утриманні зайнятих позицій. Здійснював вогневе ураження за допомогою ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Завдав авіаційного удару в районі Кам’янське. Про це інформують сили оборони Запорізького краю.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області, посилили свої підрозділи в районі Василівки.

Рашисти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах Гуляйполя. Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів: Малинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Времівка, Зелений Гай, Гуляйпільське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське, Малі Щербаки, Чарівне.

Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:

особового складу/ 20 осіб, 14 поранено;

танків/ 1 од;

бойових броньованих машин/ 1 од;

автомобільної техніки/ 17 од.

Разом з цим, знищено один спостережний пункт. Також палали два ворожих склади боєприпасів та вантажний автомобіль з боєкомплектом в Пологах.

Нагадаємо, протягом доби рашисти гатили по Донбасу: загинуло четверо мирних мешканців.

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