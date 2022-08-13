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Донеччина: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Донеччина: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)
Ворог вбив по цивільних з авіації, ракет «Іскандер-9М723», «Градів», «Ураганів», «Смерчів» та артилерії
Нацполіція

Зруйновано та пошкоджено 94 житлових будинки

Протягом минулої доби правоохоронці зафіксували понад 100 руйнувань на Донеччині. Окупанти атакували дитячий садок, школу, житлові будинки та заводи. Є вбиті та поранені цивільні, серед травмованих – троє дітей. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Удари наносилися по оселях і виробничих потужностях в 11 населених пунктах. Російська армія накрила вогнем Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар’їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, Срібне», – йдеться в повідомленні.

Ворог вдарив по мирному населенню з авіації, ракет «Іскандер-9М723», реактивних систем «Град», «Ураган», «Смерч», артилерії. Зруйновано та пошкоджено 101 об’єкт – 94 житлових будинки, дитячий садок, школа в с. Срібному, два заводи тощо.

Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

Теги: Донеччина окупанти Україна росія війна в Україіні війна

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