Донеччина: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)
Зруйновано та пошкоджено 94 житлових будинки
Протягом минулої доби правоохоронці зафіксували понад 100 руйнувань на Донеччині. Окупанти атакували дитячий садок, школу, житлові будинки та заводи. Є вбиті та поранені цивільні, серед травмованих – троє дітей. Про це повідомляє Нацполіція області.
«Удари наносилися по оселях і виробничих потужностях в 11 населених пунктах. Російська армія накрила вогнем Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар’їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, Срібне», – йдеться в повідомленні.
Ворог вдарив по мирному населенню з авіації, ракет «Іскандер-9М723», реактивних систем «Град», «Ураган», «Смерч», артилерії. Зруйновано та пошкоджено 101 об’єкт – 94 житлових будинки, дитячий садок, школа в с. Срібному, два заводи тощо.
Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.
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