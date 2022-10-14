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Масований обстріл Києва: що відомо про постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масований обстріл Києва: що відомо про постраждалих
10 жовтня внаслідок ворожих обстрілів госпіталізували 43 особи
Володимир Зеленський/Facebook

Майже третина госпіталізованих і досі перебуває в стабільно тяжкому стані

У лікарнях досі знаходяться 35 постраждалих внаслідок рашистської атаки на Київ 10 жовтня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 

«Інформую про стан постраждалих внаслідок ракетної атаки російських варварів на Київ 10 жовтня. Сьогодні на лікуванні у стаціонарах медзакладів столиці перебувають 35 людей, що отримали поранення. Майже третина госпіталізованих, на жаль, і досі в стабільно тяжкому стані», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у понеділок, 10 жовтня, на місця, що зазнали обстрілів, виїжджали 50 «швидких». Госпіталізували тоді 43 особи. Амбулаторно медики надали допомогу 23 людям.

«Хочу подякувати столичним медикам, які працюють в посиленому режимі від початку широкомасштабного вторгнення, і продовжують рятувати життя та здоров’я мешканців нашого міста», – додав мер.

Нагадаємо, 10 та 11 жовтня зранку Україна зазнала масштабної ракетної атаки зі сторони Росії.  Як відомо, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Один із вибухів стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

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Теги: столиця Україна Київ росія війна

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