Із-під завалів розбомблених будинків Бахмута рятувальники дістали людей (фото)

Росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту

Сьогодні рашисти знову атакували місто Бахмут Донецької області. Снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю, повідомив керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.

«Снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю. У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів 6 людей, їхній стан – задовільний. У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд, але, за попередньою інформацією, постраждалих немає», - повідомив Кириленко.

Голова Донецької ОДА також наголосив, що завдяки евакуації більшості населення з міста, вдається у никати великих жертв.

«Росіяни продовжують стріляти по цивільним, але своєчасна евакуація дозволяє нам врятувати сотні життів. Із 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більше 20 тисяч – завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог.

Ще раз прошу всіх, хто має змогу, покинути Донецьку область. Зараз на Донеччині немає абсолютно безпечних місць. Евакуація рятує життя», – зазначив Кириленко.

Нагадаємо, за повідомленням РНБО, Росія готує чергові провокації на Донбасі.