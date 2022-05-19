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    Кремль шукає «цапів-відбувайлів» за провал вторгнення – британська розвідка

    Російські офіцери все частіше прагнуть перекладати ключові рішення на своє начальство - Кремль шукає «цапів-відбувайлів» за провал вторгнення – британська розвідка
    Російські офіцери все частіше прагнуть перекладати ключові рішення на своє начальство
    фото з відкритих джерел

    Останніми тижнями Росія звільнила вищих командирів, які провалили початок вторгнення

    Російська влада шукає «цапів-відбувайлів» за провал вторгнення в Україну. Про це інформує Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

    «Багато чиновників, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, будуть все більше відволікатися на спроби уникнути особистої відповідальності за оперативні невдачі Росії», – зазначили у розвідці.

    Ймовірно, це створить додаткове навантаження на російську централізовану модель командування та контролю. Оскільки офіцери все частіше прагнуть перекладати ключові рішення на своє начальство. За цих умов Росії буде важко повернути ініціативу, зазначили у розвідці.

    Останніми тижнями Росія звільнила вищих командирів, які провалили початок вторгнення.

    За даними розвідників, Генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, відсторонений від роботи за невзяття Харкова.

    Віце-адмірал Ігор Осипов, який командував Чорноморським флотом Росії, також, ймовірно, був відсторонений після затоплення крейсера «Москва» у квітні.

    Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на посаді, але неясно, чи зберігає він довіру президента Путіна.

    Нагадаємо, Пентагон назвав кількість російських генералів, яких ліквідували ЗСУ.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Кремль шукає «цапів-відбувайлів» за провал вторгнення – британська розвідка