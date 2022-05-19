Кремль шукає «цапів-відбувайлів» за провал вторгнення – британська розвідка
Останніми тижнями Росія звільнила вищих командирів, які провалили початок вторгнення
Російська влада шукає «цапів-відбувайлів» за провал вторгнення в Україну. Про це інформує Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
«Багато чиновників, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, будуть все більше відволікатися на спроби уникнути особистої відповідальності за оперативні невдачі Росії», – зазначили у розвідці.
Ймовірно, це створить додаткове навантаження на російську централізовану модель командування та контролю. Оскільки офіцери все частіше прагнуть перекладати ключові рішення на своє начальство. За цих умов Росії буде важко повернути ініціативу, зазначили у розвідці.
Останніми тижнями Росія звільнила вищих командирів, які провалили початок вторгнення.
За даними розвідників, Генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, відсторонений від роботи за невзяття Харкова.
Віце-адмірал Ігор Осипов, який командував Чорноморським флотом Росії, також, ймовірно, був відсторонений після затоплення крейсера «Москва» у квітні.
Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на посаді, але неясно, чи зберігає він довіру президента Путіна.
Нагадаємо, Пентагон назвав кількість російських генералів, яких ліквідували ЗСУ.