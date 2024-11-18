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Допомогу фронту передали Олексій Омельяненко та фонд «Надія»

Волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
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Допомогу фронту передали Олексій Омельяненко та фонд «Надія»

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» у партнерстві з Олексієм Омельяненком надають системну допомогу

Фонд «Надія» за підтримки мецената Олексія Омельяненка, здійснив 181-й виїзд у найгарячіші точки фронту – Купʼянськ, Лиман, Покровськ та Оріхове.

«Ми з волонтерами фонду проводимо вже 181-шу гуманітарну місію на лінію фронту, у його найгарячіші точки – Купʼянськ на Харківщині, Лиман та Покровськ на Донеччині, Оріхове на Запорізькому напрямку. Силами Фонду та завдяки підтримці наших партнерів, зокрема і Олексія Омельяненка, лише за останній час ми посилили захисників України 25-ма потужними станціями РЕБ, тисячами старлінків, сотнями генераторів та зарядних станцій. Ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати сили оборони України, та продовжуємо робити для цього все», - зазначив голова наглядової ради фонду, перший заступник парламентського комітету з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Допомогу фронту передали Олексій Омельяненко та фонд «Надія» фото 1

Окрім безпосередньої підтримки бойових підрозділів, Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» у партнерстві з Олексієм Омельяненком надають системну допомогу українським лікарням, особливо тим, що знаходяться поблизу лінії фронту.

«Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожен український воїн і кожен цивільний мешканець прифронтових регіонів, який постраждав від бойових дій, мали шанс на порятунок. Забезпечуємо фронтові шпиталі та лікарні всім необхідним. Передали 50 швейцарських апаратів для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse Schiller, понад 100 підігрівачів для інфузій, лазерне хірургічне обладнання, артроскопи для безрозрізних операцій на кінцівках, встановили 5 кабінетів гастроколоноскопії Fuji у прифронтові шпиталі Донеччини та Харківщини, 11 апаратів «гостра нирка», а також передали у постраждалі регіони сотні реанімаційних моніторів, томографи, апарати КТ і МРТ, сучасні УЗД-апарати, рентгенапарати та операційні столи. Віримо, що наша підтримка допоможе врятувати багато життів, адже хоробрі українські лікарі щодня борються за кожного пораненого. Наш обов’язок – підтримувати їх у цій надзвичайно важливій місії», – резюмував Олексій Омельяненко.

Теги: ЗСУ волонтер

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