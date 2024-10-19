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Знищив понад 500 окупантів: на війні загинув один із найкращих операторів БпЛА 68-ї бригади

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Знищив понад 500 окупантів: на війні загинув один із найкращих операторів БпЛА 68-ї бригади
Стельмах прийшов на війну пішки з Рівненської області
фото: скріншот із відео

Герою було 29 років

На Покровському напрямку загинув один із найкращих операторів безпілотників 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Віктор Стельмах з позивним Саба. Це сталося 18 жовтня. Герою було 29 років. Про загибель воїна бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Він пішов захищати країну з перших днів великої війни. Спочатку в піхоті, згодом почав літати на дронах. Стояв біля витоків створення підрозділу Шершні Довбуша. Став кращим у своїй справі, навчав інших. Звільнився з війська, але довго не зміг без своїх і повернувся назад. Вважав, що мусить боротися з несправедливістю та жорстокістю, яку росія принесла на нашу землю. Знищив не одну сотню окупантів. А вчора його не стало…», – сказано у повідомленні бригади.

Бригада опублікувала фрагмент відеосюжету, знятого у вересні 2023 року про відбиття наступу росіян на лінії Куп’янськ – Лиман з боку Луганської області, головним героєм якого був Стельмах.

Про загибель Віктора Стельмаха повідомив також командир роти ударних БпЛА 68-ї ОЄБр Андрій Онистрат. За його словами, Стельмах прийшов на війну «пішки з Рівненської області», і разом із ним задумав та створив підрозділ «Шершні Довбуша».

«Він навчив величезну кількість пілотів. Він був найкращим пілотом, дійсно. Ми вдвох ходили на десятки успішних робіт. У нього була справжня спрага до війни. Це був хоробрий патріот. По справжньому хоробрий! Він особисто знищив більше 500 рашистів. Завжди, коли я представляв його комусь, казав – якщо б всі воювали як Саба, ми б війну вже давно виграли», – розповів командир роти.

Андрій Онистрат додав, що попросив командира бригади представити Віктора Стельмаха на Героя України.

Раніше на Донеччині загинув дворазовий чемпіон світу зі скелелазіння серед молоді. 

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Теги: росія Лиман ЗСУ втрати

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